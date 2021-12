Papa condanna Ue su migranti: ogni governo dica quanti ne accolga (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si dice pronto ad andare a Mosca, condanna il documento interno rivolti ai funzionari dell'Unione europea in cui si sconsigliavano riferimenti al Natale, definendolo "anacronistico" e intravede due ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si dice pronto ad andare a Mosca,il documento interno rivolti ai funzionari dell'Unione europea in cui si sconsigliavano riferimenti al Natale, definendolo "anacronistico" e intravede due ...

"Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà!" ...mortuum" e a fermare quello che ha definito un "naufragio di civiltà" è stato lanciato da Papa ... l'indifferenza che uccide, il cinico disinteresse che con guanti di velluto condanna a morte chi sta ai ...

Le parole del Papa e i silenzi della Ue La stessa inerzia le impedisce azioni politiche capaci di facilitare il ritorno a casa di milioni di rifugiati. «Il mare - lamentava ieri il Papa - sta diventando un freddo cimitero senza lapidi» E al ...

