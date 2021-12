Paola Caruso esce allo scoperto col nuovo fidanzato e replica alle critiche: “Non è colpa mia se…” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paola Caruso è finita al centro del gossip nella ultime ore e ancora una volta per la sua vita sentimentale, secondo molti “abbastanza tormentata”. La showgirl era stata più volte protagonista dei salotti di Barbara D’Urso con la querelle televisiva con Francesco Caserta. Quest’ultimo, padre del piccolo Michelino, aveva deciso di lasciare Paola prima della data del parto. La Caruso sembrava aver ritrovato l’amore al fianco di Moreno Merlo, ma anche in questo caso si era rivelato essere un fuoco di paglia. I due si sono prestati a confronti accesi, sempre nella fascia pomeridiana di Canale 5. Dopo l’ennesima delusione, Paola aveva presentato alla D’Urso il pugile Dario Socci. I due si sono detti innamoratissimi e pronti a fare grandi progetti insieme. Anche in questo caso però l’influencer si è dovuta ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021)è finita al centro del gossip nella ultime ore e ancora una volta per la sua vita sentimentale, secondo molti “abbastanza tormentata”. La showgirl era stata più volte protagonista dei salotti di Barbara D’Urso con la querelle televisiva con Francesco Caserta. Quest’ultimo, padre del piccolo Michelino, aveva deciso di lasciareprima della data del parto. Lasembrava aver ritrovato l’amore al fianco di Moreno Merlo, ma anche in questo caso si era rivelato essere un fuoco di paglia. I due si sono prestati a confronti accesi, sempre nella fascia pomeridiana di Canale 5. Dopo l’ennesima delusione,aveva presentato alla D’Urso il pugile Dario Socci. I due si sono detti innamoratissimi e pronti a fare grandi progetti insieme. Anche in questo caso però l’influencer si è dovuta ...

