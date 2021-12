Paola Caruso allo scoperto con il nuovo fidanzato è un politico

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 6 dicembre 2021)dalle Maldive pubblica le prime foto con il suocompagno e raccoglie anche la “benedizione” del suo ex. E’ partita per una fuga al caldo alle Maldive, e per i primi giorniha lasciato tutti con il fiato sospeso. Che fosse in dolce compagnia era evidente, ma su chi fosse