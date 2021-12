Panasonic ha sviluppato il pannello HDR Master OLED Professional Edition per creare il TV perfetto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dentro aglic'è il DNA della lunghissima esperienza nella produzione dei televisori più apprezzati dagli appassionati di home cinema di tutto il mondo. Tante tecnologie proprietarie ad hoc sviluppate per realizzare il TV....

...poiché la quasi totalità delle utilità GNU ( GNU's Not Unix ) è sostituita da software... da LG (che usa WebOS) a Samsung passando per Sharp, HiSense, Philips e, la lista dei ...Tokyo, 23 nov 05:31 -ha annunciato d'averun sistema di sicurezza informatica destinato a proteggere da attacchi informatici le automobili...Dentro agli OLED Panasonic c'è il DNA della lunghissima esperienza nella produzione dei televisori più apprezzati dagli appassionati di home cinema di tutto il mondo. Tante tecnologie proprietarie ad ...I TV OLED Panasonic sono da sempre il miglior modo per portare la qualità dei film di Hollywood nelle case degli utenti. Oggi, grazie al nuovo HCX Pro AI Processor, la miglior resa possibile viene ass ...