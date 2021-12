Palù (Aifa): “Vaccino Covid ai bambini 0-5 anni entro la prima metà del 2022” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente dell’Aifa e membro del Comitato tecnico scientifico, Giorgio Palù, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata su Sky Tg24 la possibilità di vaccinare con il Covid i bambini dai 0 ai 5 anni già nei prossimi sei mesi del nuovo anno. Ad oggi le case farmaceutiche Moderna e Pfizer sono già in fase di sperimentazione sul Vaccino Covid nei più piccoli e non è esclusa, previa autorizzazione da parte della FDA statunitense, la possibilità di immunizzare anche la fascia 0-5 anni nel 2022. Palù (Aifa): “Vaccino ai bambini tra i 0 e i 5 anni entro la prima metà del 2022” Dopo ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente dell’e membro del Comitato tecnico scientifico, Giorgio, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata su Sky Tg24 la possibilità di vaccinare con ildai 0 ai 5già nei prossimi sei mesi del nuovo anno. Ad oggi le case farmaceutiche Moderna e Pfizer sono già in fase di sperimentazione sulnei più piccoli e non è esclusa, previa autorizzazione da parte della FDA statunitense, la possibilità di immunizzare anche la fascia 0-5nel): “aitra i 0 e i 5ladel” Dopo ...

Variante Omicron, Fauci: "Casi lievi". Ma salgono i bambini contagiati Intanto da Pasqua 2022, potrebbe essere disponibile anche il vaccino per la fascia 0 - 5 anni , secondo il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù.

Paolo Liguori: "Nel 2022 avremo un altro ciclo vaccinale, per sconfiggere le pandemie servono anni"

Covid: vaccino bimbi, possibile verdetto Ema 'entro fine settimana prossima' latinaoggi.eu Intanto da Pasqua 2022, potrebbe essere disponibile anche il vaccino per la fascia 0 - 5 anni , secondo il presidente dell', Giorgio