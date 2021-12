Pallanuoto | domani un Settebello rivoluzionato dalle ‘quarantene’ sfida in amichevole la Croazia

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Covid oltre a rivoluzionare l’ultimo turno di Serie A1, con il rinvio dellatra AN Brescia e Pro Recco, ha costretto a cambiare i piani anche in chiave Nazionale.ilvola inma dovrà rinunciare a tutti i giocatori delle squadre campioni d’Italia e d’Europa. Una rosa molto giovane e ricca di nuovi innesti quella che schiera in quel di Zagabria (ai padroni di casa croati in un’alle 18.00), coinvolti anche atleti del progetto tecnico in collegiale al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. I convocati: Gianmarco Nicosia, Luca Marziali e Mario Del Basso (Telimar Palermo), Francesco Cassia, Filippo Ferrero e Francesco Condemi (CC Ortigia), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Lorenzo Bruni, Andrea ...