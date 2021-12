Palazzo Mosti, ok al Consolidato dopo un Consiglio ‘vivacizzato’ dalle opposizioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera in Consiglio Comunale al bilancio Consolidato 2020 di Palazzo Mosti così come alle tre variazioni di bilancio poste all’ordine del giorno. Esito scontato considerato che, di fatto, si trattava di atti dovuti, così come accaduto anche nelle prime due sedute di questa nuova consiliatura. In attesa di Consigli più ‘politici’, comunque, l’opposizione non ha mancato di sottolineare la sua presenza ponendo in essere una continua interlocuzione con l’assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Graziano Serpico. Sul Consolidato, in particolare, presentata anche una pregiudiziale da Angelo Miceli (capogruppo di ‘Città Civica’) evidentemente respinta dalla maggioranza. A continuare l’azione di pressing sui numeri del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera inComunale al bilancio2020 dicosì come alle tre variazioni di bilancio poste all’ordine del giorno. Esito scontato considerato che, di fatto, si trattava di atti dovuti, così come accaduto anche nelle prime due sedute di questa nuova consiliatura. In attesa di Consigli più ‘politici’, comunque, l’opposizione non ha mancato di sottolineare la sua presenza ponendo in essere una continua interlocuzione con l’assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Graziano Serpico. Sul, in particolare, presentata anche una pregiudiziale da Angelo Miceli (capogruppo di ‘Città Civica’) evidentemente respinta dalla maggioranza. A continuare l’azione di pressing sui numeri del ...

anteprima24 : ** Palazzo Mosti, ok al Consolidato dopo un Consiglio ‘vivacizzato’ dalle opposizioni ** - anteprima24 : ** #Maglione: 'A palazzo Mosti c'è un problema trasparenza nel bilancio, informato il Ministero' **… - TV7Benevento : PALAZZO MOSTI. CAPIGRUPPO MAGGIORANZA: 'OPPOSIZIONE NON SI RASSEGNA ALLA SCONFITTA'... - NTR24 : Urbanistica, Palazzo Mosti pubblica avviso per individuare il nuovo dirigente - ilvaglio1 : L'opposizione in conferenza stamoa, nell'aula consiliare di palazzo Mosti #COMUNEDIBENEVENTO #OPPOSIZIONE #benevento -