Palazzo Moroni e il Mulino di Baresi: il Natale nei beni del Fai (Di lunedì 6 dicembre 2021) Natale è tornare a casa, ritrovare la propria famiglia, godere del calore e dell'affetto di genitori e amici. È il momento più magico dell'anno, tanto atteso da grandi e piccini: l'occasione più bella per trascorrere insieme giornate di serenità, allegria e pace. Per questo anche nel 2021, nel mese di dicembre, il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano invita a visitare i suoi beni lombardi "vestiti a festa" e a condividere con le persone più care gioiose ore di svago, partecipando alle tante iniziative che verranno organizzate in occasione delle festività natalizie: visite a tema, degustazioni, concerti, laboratori creativi per adulti e bambini, concerti, esposizioni di presepi e tanto altro. A Bergamo due gli eventi in programma a Palazzo e Giardini Moroni, dimora seicentesca con interni riccamente decorati e arredati, ...

