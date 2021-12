Ozon il colosso russo dell’e-commerce che sfida Amazon inserendo anche il lusso (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un nuovo colosso dell’e-commerce sulla scena ed è Ozon. E’ già stato ribattezzato “l’Amazon della Russia”, proprio per via delle sue origini e per il fatto che vuole sfidare il sito di commercio online più famoso al mondo, quello appunto inventato da Jeff Bezos. Dopo una quotazione record a Wall Street, Ozon è pronto a sbarcare anche in Italia, come ha spiegato negli scorsi giorni l’amministratore delegato della stessa azienda, in occasione di un evento a margine di Expo Dubai. «Sono 85 milioni le persone – ha spiegato Shulgin, ad di Ozon – al mese visitano la nostra app e il nostro sito web. Sono persone che spendono in Russia con Ozon, e abbiamo 21 milioni di clienti, persone che hanno ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un nuovosulla scena ed è. E’ già stato ribattezzato “l’della Russia”, proprio per via delle sue origini e per il fatto che vuolere il sito di commercio online più famoso al mondo, quello appunto inventato da Jeff Bezos. Dopo una quotazione record a Wall Street,è pronto a sbarcarein Italia, come ha spiegato negli scorsi giorni l’amministratore delegato della stessa azienda, in occasione di un evento a margine di Expo Dubai. «Sono 85 milioni le persone – ha spiegato Shulgin, ad di– al mese visitano la nostra app e il nostro sito web. Sono persone che spendono in Russia con, e abbiamo 21 milioni di clienti, persone che hanno ...

