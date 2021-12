Osio Sotto | in arrivo nuovo parco per l’attività sportiva all’aperto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021)saluta il 2021 e dà il benvenuto alanno realizzando unattrezzato per lo svolgimento delall’aria aperta. Situato all’interno deldegli Alpini, gestito con tanta passione e cura dalla locale sezione ANA in via delle Industrie, sorgerà nello spazio dove finora si trovava un percorso vita in legno che si è fisiologicamente ammalorato con il passare del tempo. Dotato di strutture in acciaio, più resistenti, moderne e durature delle attrezzature lignee, potrà essere adoperato sia da chi volesse praticare Calisthenics, una disciplinafinalizzata a migliorare il proprio corpo, sia da chi semplicemente desiderasse tenersi in forma. Illustrando com’è nata ...