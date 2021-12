Oroscopo di Barbanera lunedì 6 dicembre | le previsioni di oggi

Leggi su cityroma

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – L’inizio della vostra settimana non è quello che speravate per via della Luna nell’ostinato Capricorno. Quanto dispendio di preziose energie! Toro (21/4 – 20/5) – Un pizzico di ambizione in più non guasta come suggeritovi dal trigono lunare con Urano. Avete la grinta per smuovere anche le montagne. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi lascia finalmente in pace e potrete dedicarvi allo studio o al lavoro proficuamente dato che la mente è sgombera da preoccupazioni. Cancro (22/6 – 22/7) – Bloccati dall’opposizione lunare non sarà facile reagire positivamente a qualche parola poco carina nei vostri confronti detta senza pensare. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti al gruppo L’disul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI Leone (23/7 – 23/8) – Se in passato ...