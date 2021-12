Orlando: in Italia salario minimo dove non basta contrattazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'Italia potrebbe introdurre un sistema di salario minimo, in parallelo al sistema di contrattazione collettiva dei salari, a cui oggi sfuggono molti "contratti pirata", che non garantiscono remunerazioni dignitose ai lavoratori. E' quanto ha detto in sostanza il ministro del Lavoro Andrea Orlando oggi a Bruxelles, parlando con la stampa a margine del Consiglio Occupazione dell'Ue, che ha discusso la proposta di direttiva sul "salario minimo" presentata dalla Commissione europea e sostenuta dall'Europarlamento. La proposta, che introduce criteri e indicatori non obbligatori per stabilire un salario minimo specifico in ogni diverso paese Ue, a meno che i salari non siano determinati da sistemi ben funzionanti di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'potrebbe introdurre un sistema di, in parallelo al sistema dicollettiva dei salari, a cui oggi sfuggono molti "contratti pirata", che non garantiscono remunerazioni dignitose ai lavoratori. E' quanto ha detto in sostanza il ministro del Lavoro Andreaoggi a Bruxelles, parlando con la stampa a margine del Consiglio Occupazione dell'Ue, che ha discusso la proposta di direttiva sul "" presentata dalla Commissione europea e sostenuta dall'Europarlamento. La proposta, che introduce criteri e indicatori non obbligatori per stabilire unspecifico in ogni diverso paese Ue, a meno che i salari non siano determinati da sistemi ben funzionanti di ...

