Oriol Bohigas, non solo un architetto: ha toccato il cuore della società catalana (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando ci ricevette nello studio Mbm, in uno dei quattro angoli della Plaça Reial, mostrò un sorriso stanco e una curiosità accesa. Oriol Bohigas, un punto fermo dell’architettura e della cultura spagnola, voleva capire cosa fosse accaduto nella “sua” Salerno, una città che negli anni ’90 l’aveva “ingaggiato” come urbanista per realizzare un obiettivo alto: ridisegnare l’urbe e lanciare la città tirrenica verso una dimensione più aperta, seguendo, ove possibile, le tracce di una metropoli come Barcellona. Era l’autunno del 2009, Salerno viveva la stagione dell’opposizione civica al Crescent, il simbolo della speculazione edilizia calata dall’alto, con l’allora sindaco Vincenzo De Luca che, di quel progetto – firmato da un altro catalano, Ricardo Bofill – ne fece bandiera. Bohigas ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando ci ricevette nello studio Mbm, in uno dei quattro angoliPlaça Reial, mostrò un sorriso stanco e una curiosità accesa., un punto fermo dell’architettura ecultura spagnola, voleva capire cosa fosse accaduto nella “sua” Salerno, una città che negli anni ’90 l’aveva “ingaggiato” come urbanista per realizzare un obiettivo alto: ridisegnare l’urbe e lanciare la città tirrenica verso una dimensione più aperta, seguendo, ove possibile, le tracce di una metropoli come Barcellona. Era l’autunno del 2009, Salerno viveva la stagione dell’opposizione civica al Crescent, il simbolospeculazione edilizia calata dall’alto, con l’allora sindaco Vincenzo De Luca che, di quel progetto – firmato da un altro catalano, Ricardo Bofill – ne fece bandiera.ci ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Viene ricordato come il protagonista della Barcellona moderna' Di Andrea Lupi e Pierluigi Morena #OriolBohigas #architett… - ilfattoblog : 'Viene ricordato come il protagonista della Barcellona moderna' Di Andrea Lupi e Pierluigi Morena #OriolBohigas… - PinoNardiello : RT @cnappc: Architetti: addio a Oriol Bohigas che ha reso moderna Barcellona L’architetto e urbanista catalano, progettista di fama mondial… - cnappc : Architetti: addio a Oriol Bohigas che ha reso moderna Barcellona L’architetto e urbanista catalano, progettista di… - ash_fconte : RT @marilovesgr33n: Q u i viveva E lavorava l’uomo che modernizzò Barcellona / e non solo. A d d i o a Oriol Bohigas perché poi «la vita è… -

Ultime Notizie dalla rete : Oriol Bohigas La sperimentazione di Oriol Bohigas ...che più di altri ha fatto riflettere sull'importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperimentato a Barcellona con Oriol Bohigas (1925 -...

Addio all'architetto Bohigas: ridisegnò Salerno con piano regolatore e fronte mare Dal "modello Barcellona" al "modello Salerno". L'architetto e urbanista catalano Oriol Bohigas ha contribuito a ridisegnare la città di Salerno, dapprima con Vincenzo De Luca sindaco e poi con Vincenzo Napoli alla guida del capoluogo. A lui si deve, infatti, il piano regolatore, ...

Oriol Bohigas, non solo un architetto: ha toccato il cuore della società catalana Il Fatto Quotidiano Oriol Bohigas, non solo un architetto: ha toccato il cuore della società catalana Quando ci ricevette nello studio Mbm, in uno dei quattro angoli della Plaça Reial, mostrò un sorriso stanco e una curiosità accesa. Oriol Bohigas, un punto fermo dell’architettura e della cultura spag ...

La sperimentazione di Oriol Bohigas Se c’è stato un modello per la città europea che più di altri ha fatto riflettere sull’importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperim ...

...che più di altri ha fatto riflettere sull'importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperimentato a Barcellona con(1925 -...Dal "modello Barcellona" al "modello Salerno". L'architetto e urbanista catalanoha contribuito a ridisegnare la città di Salerno, dapprima con Vincenzo De Luca sindaco e poi con Vincenzo Napoli alla guida del capoluogo. A lui si deve, infatti, il piano regolatore, ...Quando ci ricevette nello studio Mbm, in uno dei quattro angoli della Plaça Reial, mostrò un sorriso stanco e una curiosità accesa. Oriol Bohigas, un punto fermo dell’architettura e della cultura spag ...Se c’è stato un modello per la città europea che più di altri ha fatto riflettere sull’importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperim ...