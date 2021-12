Ora è ufficiale: il Cosenza esonera Zaffaroni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come anticipato nei giorni scorsi, ora è anche ufficiale, il Cosenza ha esonerato Marco Zaffaroni. Questo il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Marco Zaffaroni. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il collaboratore tecnico Simone Pietro Moretti e il preparatore atletico Andrea Curzi. Al tecnico, che ha collezionato 17 panchine in rossoblù e allo staff, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La sedute di allenamento sarà affidata all’allenatore in seconda Antonio Gatto, fino all’insediamento del nuovo tecnico che sarà ufficializzato nelle prossime ore”. Per la successione di Zaffaroni, la prima opzione è Dionigi, ma a patto che si trovino ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come anticipato nei giorni scorsi, ora è anche, ilhato Marco. Questo il comunicato: “La SocietàCalcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Marco. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il collaboratore tecnico Simone Pietro Moretti e il preparatore atletico Andrea Curzi. Al tecnico, che ha collezionato 17 panchine in rossoblù e allo staff, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La sedute di allenamento sarà affidata all’allenatore in seconda Antonio Gatto, fino all’insediamento del nuovo tecnico che sarà ufficializzato nelle prossime ore”. Per la successione di, la prima opzione è Dionigi, ma a patto che si trovino ...

