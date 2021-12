Operaio incastrato con mano in macchinario mascherine | soccorso

Advertising

Incidente stamattina in un'azienda in zona Santa Palomba, alla periferia di Roma. Unè rimastocon la mano all'interno di un macchinario che produce mascherine. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno liberato l', trasportato poi in ospedale. Non ...Momenti di paura questa mattina a Pomezia , in un'azienda che produce mascherine in Via dei Tamarindi al civico 14 . E' qui che intorno alle 8 unè rimastocon la mano all'interno di un macchinario , ma fortunatamente non è rimasto ferito in maniera gravissima e non è in pericolo di vita. Sul posto sono prontamente ...L'uomo è rimasto incastrato con la mano all'interno del macchinario di un'azienda che produce mascherine. Non è in pericolo di vita.L'incidente si è verificato questa mattina in un'azienda che produce mascherine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia ...