Omicron, il monitoraggio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: "In Europa 213 casi, in Italia 10" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al 6 dicembre sono stati confermati altri 30 casi di Omicron nell'Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See). Emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla nuova variante di Sars-Cov-2. I nuovi casi portano il totale complessivo a quota 213 contagi da Omicron confermati finora nell'area, segnalati da 18 Paesi. L'Italia per il momento si ferma a 10. L'ultimo è stato riscontrato in Sardegna, dal laboratorio di Microbiologia e virologia dall'Aou di Sassari, che ha analizzato il tampone di un passeggero del volo Roma-Alghero arrivato domenica scorsa nell'Isola, di ritorno da un viaggio in Sud Africa.

