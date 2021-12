Oggi scatta il super green pass: regole e divieti. Per gli studenti resta il nodo trasporto pubblico (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Oggi entra in vigore il super green pass – rilasciato soltanto a vaccinati e guariti dal Covid – ma sul fronte del trasporto pubblico resta il nodo studenti dai 12 ai 18 anni. Infatti il decreto che entra in vigore Oggi impone il green pass “semplice” anche per prendere i mezzi pubblici. Ciò significa che gli studenti dovrebbero fare il tampone ogni due giorni per poter andare a scuola. Allo stato attuale senza green pass non si possono prendere né bus né metro, a prescindere dalla fascia di rischio delle regioni. super green pass, il nodo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic –entra in vigore il– rilasciato soltanto a vaccinati e guariti dal Covid – ma sul fronte delildai 12 ai 18 anni. Infatti il decreto che entra in vigoreimpone il“semplice” anche per prendere i mezzi pubblici. Ciò significa che glidovrebbero fare il tampone ogni due giorni per poter andare a scuola. Allo stato attuale senzanon si possono prendere né bus né metro, a prescindere dalla fascia di rischio delle regioni., il...

Advertising

amnesia96225614 : RT @pbecchi: Da oggi per gli studenti che vanno a scuola col bus scatta l’obbligo del tampone. Una famiglia con due figli in età scolare pa… - VerganiGiuseppe : RT @pbecchi: Da oggi per gli studenti che vanno a scuola col bus scatta l’obbligo del tampone. Una famiglia con due figli in età scolare pa… - DorboMarimba : RT @pbecchi: Da oggi per gli studenti che vanno a scuola col bus scatta l’obbligo del tampone. Una famiglia con due figli in età scolare pa… - maxxsilo : RT @pbecchi: Da oggi per gli studenti che vanno a scuola col bus scatta l’obbligo del tampone. Una famiglia con due figli in età scolare pa… - renton1972 : RT @pbecchi: Da oggi per gli studenti che vanno a scuola col bus scatta l’obbligo del tampone. Una famiglia con due figli in età scolare pa… -