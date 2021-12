Oggi inizia Atreju, la festa di FdI: per la stampa sarà la «terza Camera dello Stato» (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima «grande occasione pubblica di confronto prima dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica»; la «terza Camera dallo Stato»; non una festa di partito, ma la festa dei «conservatori interessati anche alle idee degli altri, per migliorare le proprie». La rassegna stampa del giorno dell’inaugurazione dà la misura della centralità di “Atreju – Il Natale dei conservatori” nel dibattito politico. Al via “Atreju – In Natale dei Conservatori” La manifestazione organizzata da FdI, che si svolgerà da Oggi a domenica a piazza Risorgimento, a Roma, e quest’anno giunge alla 23esima edizione, è osservata speciale sui principali quotidiani italiani, che ricordano, come fa Il Giornale, che si tratta del luogo «in cui si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima «grande occasione pubblica di confronto prima dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica»; la «dallo»; non unadi partito, ma ladei «conservatori interessati anche alle idee degli altri, per migliorare le proprie». La rassegnadel giorno dell’inaugurazione dà la misura della centralità di “– Il Natale dei conservatori” nel dibattito politico. Al via “– In Natale dei Conservatori” La manizione organizzata da FdI, che si svolgerà daa domenica a piazza Risorgimento, a Roma, e quest’anno giunge alla 23esima edizione, è osservata speciale sui principali quotidiani italiani, che ricordano, come fa Il Giornale, che si tratta del luogo «in cui si ...

Advertising

infoitsalute : Super Green Pass, Costa a Sky TG24: 'Da oggi inizia una nuova fase per il Paese' - loveuxgoodbye : buongiorno oggi mi inizia la settimana degli esami - MuceliAlessio : Pronti per la nuova edizione di Atreju? Inizia oggi la più grande manifestazione della Destra italiana, con una se… - SecolodItalia1 : Oggi inizia Atreju: per la stampa sarà la «terza Camera dello Stato» - luigifarinasi : Oggi inizia una nuova settimana che dedicheremo alla Gastronomia Arfè di Napoli con lo speciale dedicato alle Feste… -