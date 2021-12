Oggi debutta il super green pass | le faq su ristoranti | lavoro | over 12 | spostamenti

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io nel dubbio la domenica metto #rai1 #DomenicaIn che con @pierpaolopretel è subito estate ?? C’è chi pensa di far r… - gekkofasa : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #6dicembre: fondo perduto, la partita degli aiuti anti #Covid si chiude a… - dariomasiero : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #6dicembre: fondo perduto, la partita degli aiuti anti #Covid si chiude a… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #6dicembre: fondo perduto, la partita degli aiuti anti #Covid si… - ParliamoDiNews : Gevi Napoli Basket, oggi contro Cremona debutta Lynch! Sacripanti: `Fondamentale vincere per sperare nella Coppa It… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi debutta

Corriere della Sera

di Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini Chi ha ottenuto il documento "rafforzato" può fare tutto. Il nodo degli studenti non vaccinati: l'ipotesi del test gratuitoil decreto del super green pass, che sarà in vigore fino al 15 gennaio e punta a rendere più sicure - senza lockdown - le vacanze del secondo Natale con il Covid. La filosofia del ...... 5) Dichiarare Stiamo spendendo risorse del domani per eventi dell'bruciando risorse per ... Pertanto, con Il Natale della RiNascitail piano promozionale... la Città dal 8 Dicembre 2021 si ...La comandante Muzzini: "La prevenzione è finita". Il nodo trasporti e i minori, Amibus: "La procedura è uguale per tutti" ...In Premier vincono Antonio Conte e al debutto sulla panchina dello United anche Ralf Rangnik, ma l’inglese che ieri ha agitato le acque del calcio internazionale è Jude Bellingham del Borussia Dortmun ...