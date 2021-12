Oggi 6 dicembre preghiamo San Nicola di Bari: dopo varie traversie le sue reliquie arrivano in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Santo, originario dell’Asia Minore, è uno dei più antichi e venerati al mondo. È noto al mondo per essersi preso cura degli ultimi, lasciando loro il messaggio della buona novella di Gesù. La sua figura ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano. 6 dicembre: Nicola, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Santo, originario dell’Asia Minore, è uno dei più antichi e venerati al mondo. È noto al mondo per essersi preso cura degli ultimi, lasciando loro il messaggio della buona novella di Gesù. La sua figura ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano. 6, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

chetempochefa : 'Oggi 5 dicembre, San Dreforeco, santo protettore di quelli a cui suona il cellulare durante la messa e non sanno s… - elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - IlContiAndrea : Un po’ di questa estate oggi 1 dicembre #MaStasera #MateriaTerra @mengonimarco - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi 6 dicembre 2021 #ANSA - SkyTG24 : Covid Lazio, 1.549 casi su 38.744 tamponi. DIRETTA -