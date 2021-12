Offerta di Natale imperdibile Samsung Galaxy S20 FE oggi 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Natale è ormai alle porte e tutti siamo già alla ricerca dei regali da fare. Qualora foste sulle tracce di uno smartphone del marchio Samsung, ma non sapete su quale modello orientarvi, vi indichiamo l’imperdibile Offerta su Amazon relativa al Samsung Galaxy S20 FE (versione italiana) da 128GB ed in versione 4G Qualcomm. Questo fantastico smartphone, nella colorazione Navy Blue, è disponibile al prezzo di 399,00 euro (invece di 669,00 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Offerta Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)è ormai alle porte e tutti siamo già alla ricerca dei regali da fare. Qualora foste sulle tracce di uno smartphone del marchio, ma non sapete su quale modello orientarvi, vi indichiamo l’su Amazon relativa alS20 FE (versione italiana) da 128GB ed in versione 4G Qualcomm. Questo fantastico smartphone, nella colorazione Navy Blue, è disponibile al prezzo di 399,00 euro (invece di 669,00 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi.SmartphoneS20 FE, Display ...

Advertising

marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: Dal dolce al salato fino ad arrivare a proposte alternative e innovative: è quanto propone il mercato del #panettone a… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 8,99€ ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - Giulio_Minotti : #Offerte di #Natale: speaker #Echo con #Alexa scontati fino al 60% - premiocometeit : RT @illibraio: Avete sentito la novità? Fino al 23 dicembre tanti ebook, tra romanzi e saggi, in offerta sui principali store online: https… - Linkiesta : ?? IN OFFERTA - Natale con #Linkiesta ?? Da oggi fino a Natale ???? Il nuovo numero di Linkiesta Magazine con New Yor… -