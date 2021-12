“Oddio, si stanno baciando”. La passione scoppia al GF Vip: balli, coccole, poi finisce così (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al GF Vip 6 Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena. Dopo giorni passati a raccontare e osservare il triangolo formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge, l’altra ‘coppia’ della casa è uscita allo scoperto. Nel corso di questi mesi i due sono passati dalle coccole agli insulti e giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante una festa organizzata in casa, tra un drink e l’altro Sophie e Gianmaria hanno ballato, scherzato e alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. GF Vip 6, nuovo bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi E sotto le lenzuola un po’ di coccole, poi bisbigli e risatine. E alla fine è scattato il bacio. Il giorno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al GF Vip 6 Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena. Dopo giorni passati a raccontare e osservare il triangolo formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge, l’altra ‘coppia’ della casa è uscita allo scoperto. Nel corso di questi mesi i due sono passati dalleagli insulti e giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante una festa organizzata in casa, tra un drink e l’altro Sophie e Gianmaria hanno ballato, scherzato e alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. GF Vip 6, nuovo bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi E sotto le lenzuola un po’ di, poi bisbigli e risatine. E alla fine è scattato il bacio. Il giorno ...

Advertising

xyfaen : oddio sta tuonando così forte che stanno tremando le finestre - Loredan18318646 : RT @LDelweb: oddio si stanno limonando non stanno solo chiacchierando ma no #gfvip - LDelweb : oddio si stanno limonando non stanno solo chiacchierando ma no #gfvip - giusa2 : @RobertoBiolcati @SkySportF1 Oddio inferiore non proprio, scorretto come se stesse in formula1 da un paio di anni s… - Francy11412804 : RT @DMollisi: Oddio raga ma davvero ci sono fan di Sole che la stanno shippando con Alex? #gfvip -