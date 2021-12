Obbligo vaccinale in Austria: ecco le sanzioni per chi non si vaccina (Di lunedì 6 dicembre 2021) 1 febbraio 2022. La data è cerchiata in rosso, dato che sarà per certi versi storica. Rappresenta, infatti, il giorno in cui in Austria sarà operativo l'Obbligo vaccinale. La difficile situazione epidemiologica esistente nel Paese ha spinto all'adozione di un provvedimento per il quale si attende di capire i dettagli dell'applicazione e soprattutto quali saranno i provvedimenti nei confronti di chi decidesse di eludere la disposizione. Secondo le prime indiscrezioni che sono iniziate a trapelare, No-Vax o comunque soggetti resistenti all'idea di vaccinarsi contro il Covid potrebbero essere sanzionati con una multa. Un'ammenda che potrebbe essere pesante e soprattutto destinata a perpetuarsi nel tempo. Obbligo vaccinale Austria: le ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) 1 febbraio 2022. La data è cerchiata in rosso, dato che sarà per certi versi storica. Rappresenta, infatti, il giorno in cui insarà operativo l'. La difficile situazione epidemiologica esistente nel Paese ha spinto all'adozione di un provvedimento per il quale si attende di capire i dettagli dell'applicazione e soprattutto quali saranno i provvedimenti nei confronti di chi decidesse di eludere la disposizione. Secondo le prime indiscrezioni che sono iniziate a trapelare, No-Vax o comunque soggetti resistenti all'idea dirsi contro il Covid potrebbero essere sanzionati con una multa. Un'ammenda che potrebbe essere pesante e soprattutto destinata a perpetuarsi nel tempo.: le ...

