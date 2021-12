Obbligo vaccinale, assegno alimentare potrebbe spettare al personale scuola che opterà per la sospensione? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021: a prevederlo il DL 26 novembre 2021, attualmente in Parlamento per l'iter di conversione in legge. potrebbero dunque esserci ancora modifiche rispetto al testo attualmente in Gazzetta ufficiale. Consigliamo ai nostri lettori di consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per qualsiasi decisione in merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021)per ilscolastico dal 15 dicembre 2021: a prevederlo il DL 26 novembre 2021, attualmente in Parlamento per l'iter di conversione in legge.ro dunque esserci ancora modifiche rispetto al testo attualmente in Gazzetta ufficiale. Consigliamo ai nostri lettori di consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per qualsiasi decisione in merito. L'articolo .

