Nuovo reclutamento docenti, tempi strettissimi per avere la riforma entro l’anno. Si profila una nuova strada: un decreto scuola nel 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) C'è attesa per la riforma del reclutamento su cui Patrizio Bianchi punta per ridisegnare il Nuovo percorso che dovranno intraprendere i giovani dei prossimi anni che vorranno diventare insegnanti. L'ipotesi al momento più accreditata è quella di far confluire la riforma in un decreto di fine anno. Ma i tempi sono strettissimi. Ecco allora che spunta l'ipotesi di un decreto scuola da avviare i primi mesi del 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) C'è attesa per ladelsu cui Patrizio Bianchi punta per ridisegnare ilpercorso che dovranno intraprendere i giovani dei prossimi anni che vorranno diventare insegnanti. L'ipotesi al momento più accreditata è quella di far confluire lain undi fine anno. Ma isono. Ecco allora che spunta l'ipotesi di unda avviare i primi mesi del. L'articolo .

