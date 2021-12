Nuovi sito per Bper Banca: al via il Rinascimento Digitale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2021 è stato per Bper Banca un anno di forte cambiamento e di consolidamento, una crescita che ha portato a sottolineare ancora di più le responsabilità come Banca di sistema in grado di proporre un’offerta innovativa, accessibile e sostenibile. Forte della consapevolezza del proprio ruolo, Bper Banca ha quindi deciso di mettere in atto un percorso di “Rinascimento Digitale” che punta a dare corpo ai diversi stimoli di rinnovamento provenienti dai propri clienti, a cui poi poter offrire servizi sempre al passo con i tempi e con le loro necessità. Da tempo è iniziato un percorso di evoluzione Digitale che ha già visto il restyling della grafica dell’internet banking, desktop e mobile, e il rilascio dell’App mobile per il trading online. Capitoli di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2021 è stato perun anno di forte cambiamento e di consolidamento, una crescita che ha portato a sottolineare ancora di più le responsabilità comedi sistema in grado di proporre un’offerta innovativa, accessibile e sostenibile. Forte della consapevolezza del proprio ruolo,ha quindi deciso di mettere in atto un percorso di “” che punta a dare corpo ai diversi stimoli di rinnovamento provenienti dai propri clienti, a cui poi poter offrire servizi sempre al passo con i tempi e con le loro necessità. Da tempo è iniziato un percorso di evoluzioneche ha già visto il restyling della grafica dell’internet banking, desktop e mobile, e il rilascio dell’App mobile per il trading online. Capitoli di ...

