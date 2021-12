Nuova opzione di WhatsApp: le chat potranno sparire per impostazione predefinita (Di lunedì 6 dicembre 2021) LOS ANGELES – “Stiamo implementando una Nuova opzione di messaggi temporanei su WhatsApp oggi, così potrete far sparire tutte le nuove chat per impostazione predefinita dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre”. Lo annuncia, con un post su Facebook, Mark Zuckerberg in relazione a una Nuova funzione di WhatsApp. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) LOS ANGELES – “Stiamo implementando unadi messaggi temporanei suoggi, così potrete fartutte le nuoveperdopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre”. Lo annuncia, con un post su Facebook, Mark Zuckerberg in relazione a unafunzione di. L'articolo L'Opinionista.

