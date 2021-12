Novità tagli capelli tendenze inverno 2022, la frangia XXL di Kaia Gerber (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell' inverno 2022 è di tendenza la frangia e questa è perfetta per completare ogni tipo di hairstyle. Nei prossimi mesi si può prendere in considerazione quella sfoggiata recentemente da Kaia Gerber, per avere un look molto più glamour. Novità tagli capelli inverno 2022 Kaia Gerber può scegliere qualunque taglio di capelli, perché a lei dona proprio tutto. Ultimamente ha realizzato un long shag e questo si abbina perfettamente al suo volto minuto. Inoltre Kaia ha creato una frangia dalla lunghezza XXL e questa ricorda molto gli anni '70, per avere uno stile molto rock. La supermodella ha realizzato questo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell'è di tendenza lae questa è perfetta per completare ogni tipo di hairstyle. Nei prossimi mesi si può prendere in considerazione quella sfoggiata recentemente da, per avere un look molto più glamour.può scegliere qualunqueo di, perché a lei dona proprio tutto. Ultimamente ha realizzato un long shag e questo si abbina perfettamente al suo volto minuto. Inoltreha creato unadalla lunghezza XXL e questa ricorda molto gli anni '70, per avere uno stile molto rock. La supermodella ha realizzato questo ...

