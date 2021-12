Nothing annuncia le ear 1 black edition

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella giornata del 1 dicembre, azienda fondata da Carl Pei, hato una nuova edizione completamente nera delle sue cuffie true wireless ear (1) presentate ad inizio anno. La società ha ancheto che il prodotto è ora carbon neutral e può essere acquistato utilizzando le criptovalute. La nuova edizionedelle ear (1) presenta una finitura nera opaca fumé affiancata dai soliti elementi trasparenti già visti sul modello standard. Anche la custodia di ricarica è stata aggiornata al fine di presentare la stessa finitura nera opaca sugli elementi precedentemente verniciati di bianco, con altre parti come la cerniera e il pulsante di accoppiamento anch’essi colorati per abbinarsi. Fatta eccezion per il colore, l’edizioneè funzionalmente identica all’edizione standard, che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Nothing annuncia

