“Non toccarlo…”. Soleil Sorge, reazione al GF Vip dopo aver visto Alex Belli e Lulù Selassiè (Di lunedì 6 dicembre 2021) dopo l’insalata gate di Alex Belli è tempo di coccole al Gf Vip 6. Poco prima di pranzo l’attore ha avuto uno scontro con i suoi compagni di avventura, accusati di aver rubato dalla ciotola alcuni ingredienti che aveva utilizzato per condire l’insalata.”Ma chi ha preso le cose dall’insalata che ho preparato io? Per forza… Dai, ma qualcuno! Che abbia le pa**e di venire fuori. Tirate fuori le palle. Ditemi chi è… Ma dai… Non mi arrabbio”, ha detto Alex Belli rivolgendosi agli altri concorrenti. “Voglio solamente sapere che ha il coraggio di mettere le mani dentro un piatto che ho preparato. – ha chiesto ancora – Poi non dico niente, poi non dico niente! Ma perché non hai il coraggio di venire fuori? Io voglio che qualcuno, che ha messo le mani qui dentro, abbia le pa**e di venire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)l’insalata gate diè tempo di coccole al Gf Vip 6. Poco prima di pranzo l’attore ha avuto uno scontro con i suoi compagni di avventura, accusati dirubato dalla ciotola alcuni ingredienti che aveva utilizzato per condire l’insalata.”Ma chi ha preso le cose dall’insalata che ho preparato io? Per forza… Dai, ma qualcuno! Che abbia le pa**e di venire fuori. Tirate fuori le palle. Ditemi chi è… Ma dai… Non mi arrabbio”, ha dettorivolgendosi agli altri concorrenti. “Voglio solamente sapere che ha il coraggio di mettere le mani dentro un piatto che ho preparato. – ha chiesto ancora – Poi non dico niente, poi non dico niente! Ma perché non hai il coraggio di venire fuori? Io voglio che qualcuno, che ha messo le mani qui dentro, abbia le pa**e di venire ...

