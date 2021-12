“Non fare così…”. Imprevisto a All Together Now, Michelle Hunziker prende in mano la situazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel corso della sesta puntata di All Together Now, dopo l’esibizione della talentuosa e giovanissima cantante Carola Campagna, la presentatrice Michelle Hunziker ha dato dimostrazione della sua grande empatia dando solidarietà all’artista che si è lasciata prendere dal panico. Anche lei in passato ha sofferto come la ragazza. Dopo essersi esibita con coraggio, emozionando chiunque tra i giudici ed i telespettatori di All Together Now, Carola Campagna ha avuto un attacco di ansia. L’emozione era talmente tanta, in particolare per i tantissimi applausi ricevuti, che ha spiegato di aver perso la sensibilità delle mani. E lì è intervenuta Michelle Hunziker. All Together Now, la commozione di Carola Campagna: il gesto di Michelle ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel corso della sesta puntata di AllNow, dopo l’esibizione della talentuosa e giovanissima cantante Carola Campagna, la presentatriceha dato dimostrazione della sua grande empatia dando solidarietà all’artista che si è lasciatare dal panico. Anche lei in passato ha sofferto come la ragazza. Dopo essersi esibita con coraggio, emozionando chiunque tra i giudici ed i telespettatori di AllNow, Carola Campagna ha avuto un attacco di ansia. L’emozione era talmente tanta, in particolare per i tantissimi applausi ricevuti, che ha spiegato di aver perso la sensibilità delle mani. E lì è intervenuta. AllNow, la commozione di Carola Campagna: il gesto di...

