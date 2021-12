Non è vero che «la donna più anziana del mondo» ha 210 anni e vive in Pakistan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 27 novembre 2021 su Facebook sono state pubblicata due foto che mostrano il volto di una donna anziana. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Oggi compie 210 anni la donna più anziana del mondo, nativa Pakistana. Gli auguriamo buon compleanno». Si tratta di una notizia falsa. In base a quanto certificato dal Guinness dei primati, la donna più anziana del mondo vive in Giappone, si chiama Kane Tanaka e ha 118 anni (è nata il 2 gennaio 1903), come si può verificare qui e qui. La foto della donna oggetto di analisi è un fermo immagine proveniente da questo video, pubblicato su Youtube il 24 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 27 novembre 2021 su Facebook sono state pubblicata due foto che mostrano il volto di una. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Oggi compie 210lapiùdel, nativaa. Gli auguriamo buon compleanno». Si tratta di una notizia falsa. In base a quanto certificato dal Guinness dei primati, lapiùdelin Giappone, si chiama Kane Tanaka e ha 118(è nata il 2 gennaio 1903), come si può verificare qui e qui. La foto dellaoggetto di analisi è un fermo immagine proveniente da questo video, pubblicato su Youtube il 24 ...

