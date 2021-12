Non ci saranno rappresentanti del governo statunitense alle Olimpiadi invernali di Pechino (Di lunedì 6 dicembre 2021) È un boicottaggio “diplomatico” – non riguarda gli atleti – contro gli abusi dei diritti umani in Cina Leggi su ilpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) È un boicottaggio “diplomatico” – non riguarda gli atleti – contro gli abusi dei diritti umani in Cina

Advertising

SaveChildrenIT : “Non saranno i muri della paura a garantire sicurezza e stabilità' Queste le parole di @Pontifex_it che oggi è a… - mante : La7 è diventata la rete dei ciarlatani novax. Non ne comprendo le ragioni, che di sicuro ci saranno, ma mi spiace m… - borghi_claudio : Mi continuano ad avvisare dal comune dicendo che ricevono telefonate di gente che vuol prenotare. NON POSSIAMO PRE… - GiorgioByG : Ci sono ma non leggo! Ci saranno i soliti rompi ?? che hanno letto il 'libro' o dicono cosa succede. #BlancaLaSerie #Blanca - Br_Alter : @kenyaEin Finché l’informazione saranno tweet / post di chiunque (fonti? Chi? Cosa? Dove? Mio cugino…) continueremo… -