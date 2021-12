“Non ce l’hanno fatta”. Francesca e Cinzia, le due amiche morte a pochi giorni di distanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Napoli, il Covid le porta via a distanza di pochi giorni. Francesca e Cinzia, inseparabili amiche da una vita intera, chiudono per sempre i loro occhi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Entrambe no vax convinte, hanno contratto il Covid in misura acuta, andando incontro a una grave polmonite bilaterale. Nessuna intenzione di vaccinarsi, Francesca e Cinzia, rispettivamente 71 e 54 anni, amiche e conviventi, avevano provato a lottare contro il temibile virus da sole a casa. Le condizioni di salute di entrambe si sono gravemente complicate, richiedendo l’immediato ricovero presso la struttura ospedaliera di Napoli. Nello specifico, Francesca soffriva di una patologia pregressa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Napoli, il Covid le porta via adi, inseparabilida una vita intera, chiudono per sempre i loro occhi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Entrambe no vax convinte, hanno contratto il Covid in misura acuta, andando incontro a una grave polmonite bilaterale. Nessuna intenzione di vaccinarsi,, rispettivamente 71 e 54 anni,e conviventi, avevano provato a lottare contro il temibile virus da sole a casa. Le condizioni di salute di entrambe si sono gravemente complicate, richiedendo l’immediato ricovero presso la struttura ospedaliera di Napoli. Nello specifico,soffriva di una patologia pregressa ...

