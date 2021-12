No Vax in tv, Monica Maggioni come Enrico Mentana: “Nessuna voce al Tg1”. Ma Massimo Giletti replica: “Io non censuro, contrasto questo metodo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) In un post pubblicato sui social Enrico Mentana aveva espresso in maniera chiara la sua posizione: nessuno spazio ai no-vax al TgLa7. Parole simili sono arrivate nelle scorse ore da Monica Maggioni, fresca di nomina alla direzione del Tg1: “No voce ai no vax al Tg1. Se ci va di mezzo la vita delle persone non puoi mettere sullo stesso piano uno scienziato e il primo sciamano che passa per strada. Deve tornare a contare la competenza, non tutte le opinioni hanno lo stesso valore”, ha dichiarato la giornalista al quotidiano Repubblica. Le parole di Mentana, nome di peso dalle parti di La7, non avevano un solo destinatario, considerando lo spazio concesso ai no-vax e no Green Pass sia su Rete 4 sia a “CartaBianca”, ma si erano mosse in una direzione opposta rispetto ad alcuni titoli della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) In un post pubblicato sui socialaveva espresso in maniera chiara la sua posizione: nessuno spazio ai no-vax al TgLa7. Parole simili sono arrivate nelle scorse ore da, fresca di nomina alla direzione del Tg1: “Noai no vax al Tg1. Se ci va di mezzo la vita delle persone non puoi mettere sullo stesso piano uno scienziato e il primo sciamano che passa per strada. Deve tornare a contare la competenza, non tutte le opinioni hanno lo stesso valore”, ha dichiarato la giornalista al quotidiano Repubblica. Le parole di, nome di peso dalle parti di La7, non avevano un solo destinatario, considerando lo spazio concesso ai no-vax e no Green Pass sia su Rete 4 sia a “CartaBianca”, ma si erano mosse in una direzione opposta rispetto ad alcuni titoli della ...

