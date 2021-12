No pass, chat calde ma piazze vuote. Si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si sgonfia la manifestazione No pass in tutto il Paese. L'appuntamento numero venti, nel calendario dei sabati di protesta, ha registrato un primo grande flop su scala nazionale. Le... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sila manifestazione Noin tutto il Paese. L'appuntamento numero venti, nel calendario dei sabati di protesta, ha registrato un primo grande flop su scala nazionale. Le...

Advertising

Murmeltiere1 : RT @ilmessaggeroit: #no pass, chat calde ma piazze vuote si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi - loris30999 : RT @ilmessaggeroit: #no pass, chat calde ma piazze vuote si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #no pass, chat calde ma piazze vuote si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi - ilmessaggeroit : #no pass, chat calde ma piazze vuote si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi - SZadera : Da domani per entrare al museo e in biblioteca basterà un tampone negativo. Immagino orde di #novax che impossibili… -