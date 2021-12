Nissan Z GT500 | la nuova auto da corsa della serie giapponese Super GT

Advertising

HDmotori : Nissan Z GT500: biglietto da visita di Nissan per la Super GT Series -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan GT500

ha sfornato un nuovo modello ad alte prestazioni destinato a uno dei campionati su quattro ruote più importanti del mondo. Parliamo della, modello che andrà a sostituire laGT - R nel campionato giapponese Super GT , a partire dalla stagione 2022, per competere contro colleghe nipponiche del calibro di Honda NSX e ...Motor eMotorsports International hanno presentato oggi, presso il circuito Fuji International Speedway, l'auto da corsa, simil - prototipo,. Il bolide da corsa ' a ruote coperte' parteciperà alla Super GT Series a partire dalla stagione 2022. Nell'ambito del piano di trasformazioneNEXT , annunciato nel maggio dello ...La nuova arma da gara Nismo per i Trofei GT asiatici: pensionerà la GT-R? Il mercato Italia per il momento non riguarda la bella erede, Z ...Un mito della sportività Nissan sarà presto ridimensionato, dalla nuova erede? Lo sapremo tra non molto quando in Giappone la Casa tramite Nismo metterà in pista l’inedita Z GT500, per correre la Supe ...