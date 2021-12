NFL 2021-2022 13a settimana | vincono Cardinals | Buccaneers | Steelers | Rams | Cowboys e Chiefs che fermano i Broncos

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La tredicesimadella NFLsi chiude con diversi spunti molto interessanti. Nella NFC rimangono in vetta gli Arizonache passano a Chicago, mentre rispondono presente i Tampa Baydi Tom Brady (che passano ad Atlanta) ed i Los Angeles(che superano i Jaguars). Si segnala anche il primo successo dei Detroit Lions, che stoppano i Minnesota Vikings. Nella AFC, invece, ancora una vittoria (ma senza brillare) per i Kansas Citycontro i Denver, mentre arriva l’importante successo dei Pittsburghcontro i Baltimore Ravens e quello dei Los Angeles Chargers a Cincinnati, in attesa dei New England Patriots di stanotte contro i Buffalo Bills. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio ...

