Nel testo de L’Odore Del Mare di Tiromancino e Carmen Consoli l’importanza di amare se stessi (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Odore Del Mare di Tiromancino e Carmen Consoli è una delle tante lezioni di vita che arrivano dal cantautorato. Da una parte un artista che con ballate struggenti e vibrazioni folk – da Per Me è Importante a La Descrizione Di Un Attimo – ci ha fatto sentire meno la nostalgia di Battisti, accarezzando la lama affilata della scena indie dei primi 2000; dall’altra una cantautrice d’altri tempi e altre atmosfere, capace di tradurre in poesia ogni respiro del mondo. L’Odore Del Mare di Tiromancino è un duetto con Carmen Consoli presente in Ho Cambiato Tante Case, ultima fatica discografica di Federico Zampaglione e soci, nonché uno dei momenti più alti del disco. Insieme, Consoli e Zampaglione, hanno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)Deldiè una delle tante lezioni di vita che arrivano dal cantautorato. Da una parte un artista che con ballate struggenti e vibrazioni folk – da Per Me è Importante a La Descrizione Di Un Attimo – ci ha fatto sentire meno la nostalgia di Battisti, accarezzando la lama affilata della scena indie dei primi 2000; dall’altra una cantautrice d’altri tempi e altre atmosfere, capace di tradurre in poesia ogni respiro del mondo.Deldiè un duetto conpresente in Ho Cambiato Tante Case, ultima fatica discografica di Federico Zampaglione e soci, nonché uno dei momenti più alti del disco. Insieme,e Zampaglione, hanno ...

Advertising

Mov5Stelle : Siamo cresciuti, la crescita è cambiamento. Nel 2007 c'erano 25 condannati in primo grado in Parlamento, questo, an… - team_world : ...E per rimanere in tema libri, Natale e regali, n°2 fortunati di voi riceveranno direttamente a casa una copia di… - lukogene : io qui metto una parentesi per fare percepire una specie di cambio di voce, come che prima a tutti, poi a sé stesso… - shy_loulou : @TH3REYOUAR3 era una battuta amo, perché nel testo non ci sono virgole e quindi mi è venuta così, io– - TH3REYOUAR3 : @shy_loulou nel senso che fino a un giorno fa non avrei capito quel testo ma oggi ne abbiamo fatto un pezzo in clas… -