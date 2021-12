“Nel mio tg non li voglio”. Enrico Mentana alza la voce: coro di “fai bene”, ma anche proteste (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, nelle ultime ore ha fatto parecchio discutere per quanto ha affermato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta ben 700mila seguaci. Nella pubblicazione in questione, ha spiegato di non aver mai ospitato nelle sue trasmissioni dei No vax generando così il delirio. Tra i tanti personaggi noti e colleghi a sostenerlo, altri l’hanno accusato d’imporre una “dittatura informativa”. Dopo la sua esaustiva e decisa affermazione virtuale, Enrico Mentana ha commentato l’accaduto tramite una intervista concessa a La Repubblica. In quell’occasione ha dichiarato di essere libero di stabilire le regole del suo Tg La7, delineando esaustivamente le sue tante motivazioni e schierandosi dalla parte dell’informazione genuina ed affidabile. Il resto sono solamente ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il direttore del Tg La7,, nelle ultime ore ha fatto parecchio discutere per quanto ha affermato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta ben 700mila seguaci. Nella pubblicazione in questione, ha spiegato di non aver mai ospitato nelle sue trasmissioni dei No vax generando così il delirio. Tra i tanti personaggi noti e colleghi a sostenerlo, altri l’hanno accusato d’imporre una “dittatura informativa”. Dopo la sua esaustiva e decisa affermazione virtuale,ha commentato l’accaduto tramite una intervista concessa a La Repubblica. In quell’occasione ha dichiarato di essere libero di stabilire le regole del suo Tg La7, delineando esaustivamente le sue tante motivazioni e schierandosi dalla parte dell’informazione genuina ed affidabile. Il resto sono solamente ...

