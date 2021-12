NBA, i risultati della notte (6 dicembre): vittorie per Jazz e Raptors, bene anche Hornets e Rockets (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono quattro le partite disputate nella notte NBA, che ci hanno regalato come sempre grandi giocate e grandi emozioni. Riepiloghiamo quindi brevemente quanto successo oltreoceano nella Lega cestisti più famosa al mondo. Nella prima sfida, disputata ancora nella serata italiana di ieri 5 dicembre, gli Utah Jazz (16-7) battono di misura i Cleveland Cavaliers (13-11) col punteggio di 109-108. Gli ospiti partono bene, riuscendo a mettere un vantaggio rassicurante sui padroni di casa (91-82 al termine del terzo quarto). Nonostante ciò, la franchigia dell’Ohio piazza un ultimo quarto da 18-26 rifacendosi prepotentemente sotto e riuscendo anche a mettere la testa avanti negli ultimi minuti (104-105). Utah riesce però a rimettersi subito davanti (109-108), con la tripla finale di Garland che si spegne sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono quattro le partite disputate nellaNBA, che ci hanno regalato come sempre grandi giocate e grandi emozioni. Riepiloghiamo quindi brevemente quanto successo oltreoceano nella Lega cestisti più famosa al mondo. Nella prima sfida, disputata ancora nella serata italiana di ieri 5, gli Utah(16-7) battono di misura i Cleveland Cavaliers (13-11) col punteggio di 109-108. Gli ospiti partono, riuscendo a mettere un vantaggio rassicurante sui padroni di casa (91-82 al termine del terzo quarto). Nonostante ciò, la franchigia dell’Ohio piazza un ultimo quarto da 18-26 rifacendosi prepotentemente sotto e riuscendoa mettere la testa avanti negli ultimi minuti (104-105). Utah riesce però a rimettersi subito davanti (109-108), con la tripla finale di Garland che si spegne sul ...

