NBA: Gallinari da 17 punti ma Atlanta perde, Jazz ok sui Cavaliers (Di lunedì 6 dicembre 2021) Arriva la reazione degli Charlotte Hornets che dopo tre sconfitte consecutive, battono a domicilio (127-130) gli Atlanta Hawks di un Gallinari a quota 17 punti (con 4 rimbalzi e 3 assist) dalla panchina. Per Atlanta non sono sufficienti neanche le doppie doppie di Collins (31 punti e 12 rimbalzi) e Young (25 punti e 15 assist). Decisivi i 28 punti di Oubre e i 32 di Bridges (con 4 rimbalzi e 4 assist). La prima partita della notte è stata una vittoria di misura degli Utah Jazz sul campo dei Cleveland Cavaliers 108-109. Chiude con 35 punti Donovan Mitchell mentre Gobert è decisivo nel contributo con 20 rimbalzi ma con soli 6 punti. A Cleveland non basta Darius Garland, autore di 31 ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Arriva la reazione degli Charlotte Hornets che dopo tre sconfitte consecutive, battono a domicilio (127-130) gliHawks di una quota 17(con 4 rimbalzi e 3 assist) dalla panchina. Pernon sono sufficienti neanche le doppie doppie di Collins (31e 12 rimbalzi) e Young (25e 15 assist). Decisivi i 28di Oubre e i 32 di Bridges (con 4 rimbalzi e 4 assist). La prima partita della notte è stata una vittoria di misura degli Utahsul campo dei Cleveland108-109. Chiude con 35Donovan Mitchell mentre Gobert è decisivo nel contributo con 20 rimbalzi ma con soli 6. A Cleveland non basta Darius Garland, autore di 31 ...

