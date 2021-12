Natale, famiglia e fucili: buone feste dal deputato Usa Thomas Massie (Di lunedì 6 dicembre 2021) La foto con le armi in pugno pochi giorni dopo la strage in Michigan scatena l'indignazione sui social Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha voluto immortalare se stesso e la sua famiglia davanti all'albero di Natale di casa, tutti sorridenti, fucili d'assalto in pugno. Poi ha postato la foto su Twitter, commentando: "Merry Christmas! P.s. Babbo Natale, portaci le munizioni". La foto … Leggi su it.mashable (Di lunedì 6 dicembre 2021) La foto con le armi in pugno pochi giorni dopo la strage in Michigan scatena l'indignazione sui social Ilrepubblicano del Kentuckyha voluto immortalare se stesso e la suadavanti all'albero didi casa, tutti sorridenti,d'assalto in pugno. Poi ha postato la foto su Twitter, commentando: "Merry Christmas! P.s. Babbo, portaci le munizioni". La foto …

