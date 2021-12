Nascite in Italia in calo e percentuale dei cesarei troppo alta: il rapporto Cedap 2020 (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’annuale rapporto Cedap del Ministero della Salute mette in evidenza, ancora una volta, un calo delle Nascite in Italia: nel 2020 sono nati 404.260 bambini rispetto ai 421.913 del 2019, ovvero 17 mila bambini nati in meno e, il calo è ancora più drammatico se si fa riferimento al 2010 con 554.438 bambini nati. Scopriamo tutte le statistiche e i dati sulle Nascite: dall’età media delle madri a dove si sceglie di partorire in Italia. Nascite in calo in Italia 2020: il rapporto annuale del Cedap Continua a scendere il numero dei nuovi nati in Italia con una differenza di oltre 17mila bambini in meno nel ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’annualedel Ministero della Salute mette in evidenza, ancora una volta, undellein: nelsono nati 404.260 bambini rispetto ai 421.913 del 2019, ovvero 17 mila bambini nati in meno e, ilè ancora più drammatico se si fa riferimento al 2010 con 554.438 bambini nati. Scopriamo tutte le statistiche e i dati sulle: dall’età media delle madri a dove si sceglie di partorire ininin: ilannuale delContinua a scendere il numero dei nuovi nati incon una differenza di oltre 17mila bambini in meno nel ...

Advertising

DagobertoP04 : RT @rep_torino: Torino, c'è da lavorare: quarta città d'Italia colpita più duramente dal Covid, nascite in picchiata, ma l'impresa dà segni… - rep_torino : Torino, c'è da lavorare: quarta città d'Italia colpita più duramente dal Covid, nascite in picchiata, ma l'impresa… - rep_torino : Torino, c'è da lavorare: quarta città d'Italia colpita più duramente dal Covid, nascite in picchiata, ma l'impresa… - mitsouko1 : RT @Jack53152579: Mattarella:'bisogna fare di tutto per contrastare il calo delle nascite.' Mattarella si metta d'accordo: se si rispetta i… - Supergiu_lia : Raga io non so come sia possibile ma nella mia cerchia di conoscenze qualunque coppia che incontro o ha appena part… -