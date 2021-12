Napoli, Manfredi: “Piano per riorganizzazione macchina amministrativa” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nei prossimi mesi lavoreremo a un grande Piano di riorganizzazione della macchina amministrativa della città che deve essere un punto di collegamento tra le istituzioni nazionali, europee, locali, ma anche con i territori”. Cosi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino i vincitori del concorsone che sono assunti presso il Comune. “La macchina amministrativa – ha sottolineato il sindaco – ha bisogno di energie fresche, nuove, di una visione che sia innovativa. Dovremo affrontare una nuova sfida, che deve essere collettiva”. Manfredi ha espresso l’auspicio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nei prossimi mesi lavoreremo a un grandedidelladella città che deve essere un punto di collegamento tra le istituzioni nazionali, europee, locali, ma anche con i territori”. Cosi il sindaco di, Gaetano, che oggi con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino i vincitori del concorsone che sono assunti presso il Comune. “La– ha sottolineato il sindaco – ha bisogno di energie fresche, nuove, di una visione che sia innovativa. Dovremo affrontare una nuova sfida, che deve essere collettiva”.ha espresso l’auspicio ...

