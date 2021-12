Napoli, l’ex preparatore: “Koulibaly, sono preoccupato. Ecco cosa accadeva con Higuain” (Di lunedì 6 dicembre 2021) l’ex preparatore del calcio Napoli, Coraddo Saccone preoccupato per i troppi infortuni nella squadra di Luciano Spalletti. SACCONE SUGLI INFORTUNI Corrado Saccone, ex preparatore sportivo della SSC Napoli, preoccupato per i troppi infortuni che affliggono la squadra di Spalletti, l’ultimo in ordine di tempo ha colpito Lobotka. Saccone ai microfoni di Radio Marte ha ammesso qualche perplessità sulla gestione del carico di lavoro della squadra azzurra. “Infortuni Napoli? Noi siamo stati qualche anno con Mazzarri all’ultimo anno e con Benitez. Abbiamo fatto competizioni su tutti i fronti giocando ogni 3 giorni e non avevamo questi infortuni. Ora c’è l’esasperazione del numero di partita. Ma con un buon lavoro preventivo e un recupero psico-fisico ottimale ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 dicembre 2021)del calcio, Coraddo Sacconeper i troppi infortuni nella squadra di Luciano Spalletti. SACCONE SUGLI INFORTUNI Corrado Saccone, exsportivo della SSCper i troppi infortuni che affliggono la squadra di Spalletti, l’ultimo in ordine di tempo ha colpito Lobotka. Saccone ai microfoni di Radio Marte ha ammesso qualche perplessità sulla gestione del carico di lavoro della squadra azzurra. “Infortuni? Noi siamo stati qualche anno con Mazzarri all’ultimo anno e con Benitez. Abbiamo fatto competizioni su tutti i fronti giocando ogni 3 giorni e non avevamo questi infortuni. Ora c’è l’esasperazione del numero di partita. Ma con un buon lavoro preventivo e un recupero psico-fisico ottimale ...

