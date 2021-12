Napoli | guai fisici per Lobotka | problemi al bicipite femorale

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stanislavper un periodo temporale imprecisato, a causa di. Il centrocampista dei partenopei si è procurato un trauma contusivo di medio-alto grado aldestro, come evidenziato dagli esami strumentali. Dopo aver perso Fabian Ruiz e Zambo Anguissa, out anche un altro tassello del centrocampo a disposizione del tecnico toscano. Iltenterà di sostituire al meglio, magari con l’inserimento di Eljif Elmas tra i titolari, sebbene la situazione infortuni preoccupi in quel di. Spalletti tenterà di caricare i suoi giocatori per la sedicesima giornata di campionato, così da riscattare il recente insuccesso per mano dell’Atalanta. Obiettivo Scudetto per i partenopei, ...

... finora rispetto alle altre non ha avuto guai veri e la sua rosa è la più profonda: una variabile pesante, che per esempio ha colpito pesantemente il Napoli. La squadra di Spalletti con l'Atalanta ha ...