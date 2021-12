Napoli, Ghoulam certo dell’addio, Ospina verso il rinnovo: la situazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel mondo del calcio, in parallelo a quanto succede sui rettangoli verdi da gioco, i club sono sempre impegnati 24/24h per quanto riguarda questioni burocratiche e di calciomercato. In casa Napoli ad esempio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta studiando alcune situazioni circa i rinnovi contrattuali. Molti sono i calciatori azzurri in scadenza contrattuale, o L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel mondo del calcio, in parallelo a quanto succede sui rettangoli verdi da gioco, i club sono sempre impegnati 24/24h per quanto riguarda questioni burocratiche e di calciomercato. In casaad esempio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta studiando alcune situazioni circa i rinnovi contrattuali. Molti sono i calciatori azzurri in scadenza contrattuale, o L'articolo

Advertising

Rrhamanesimo : @_softPizza_ @mick_napoli_ @DomPepeLiberato Come se piazzare Ghoulam sia facile - _softPizza_ : @Rrhamanesimo @mick_napoli_ @DomPepeLiberato Vuoi o non vuoi il terzino arriva, Ghoulam non rinnova. Credimi, io ho… - _softPizza_ : @mick_napoli_ @DomPepeLiberato Fuori Manolas dentro Senesi, fuori Ghoulam dentro Parisi, tutto già scritto - MarekNapoli : RT @napolimagazine: Il MATTINO - Napoli, Ghoulam e Ospina in scadenza, la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Il MATTINO - Napoli, Ghoulam e Ospina in scadenza, la situazione -