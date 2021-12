Napoli, emergenza infortuni: Otto indisponibili per Spalletti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Otto indisponibili per il Napoli a causa degli infortuni, alla lunga lista nera per Spalletti si aggiunge anche Lobotka Napoli, GUAI PER Spalletti, SONO Otto GLI indisponibili l’infermeria del Napoli non è mai stata così piena come in questo momento, Spalletti ha perso Otto degli undici uomini chiave, che hanno portato gli azzurri al primo posto in classifica in serie A. Dopo le ormai note defezioni di Osimhen, Anguissa e Koulibaly, lo scorso turno infrasettimanale giocato con il Sassuolo ha messo ko anche Insigne e Fabian Ruiz. Come se non bastasse, contro l’Atalanta si è fermato anche Lobotka. Al bollettino vanno allegate anche le situazioni di Zanoli – ancora positivo al Covid – e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 dicembre 2021)per ila causa degli, alla lunga lista nera persi aggiunge anche Lobotka, GUAI PER, SONOGLIl’infermeria delnon è mai stata così piena come in questo momento,ha persodegli undici uomini chiave, che hanno portato gli azzurri al primo posto in classifica in serie A. Dopo le ormai note defezioni di Osimhen, Anguissa e Koulibaly, lo scorso turno infrasettimanale giocato con il Sassuolo ha messo ko anche Insigne e Fabian Ruiz. Come se non bastasse, contro l’Atalanta si è fermato anche Lobotka. Al bollettino vanno allegate anche le situazioni di Zanoli – ancora positivo al Covid – e ...

