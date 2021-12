Napoli, dopo oltre due mesi riapre la piscina Scandone: oggi il nuovo start (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa piscina Scandone a Napoli riapre i battenti alle ore 16 di oggi con gli atleti delle società previste nell’odierno turno pomeridiano (Albatros – Entel Flegrea – Delfino Gazzella – Caravaggio – AS 2000 Cesport – Basilicata Lions Circolo Nautico Posillipo – Ischia – Acquachiara – Railway Nuoto Napoli – Prota Giurleo ). Alla ripresa delle attività sportive sarà presente alle ore 16 l’assessore allo sport Emanuela Ferrante. I lavori che si sono resi necessari dopo la chiusura del 30 settembre hanno riguardato le opere di ripristino dell’intradosso della balconata interna mediante trattamento dei ferri di armatura e risanamento del calcestruzzo ammalorato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLai battenti alle ore 16 dicon gli atleti delle società previste nell’odierno turno pomeridiano (Albatros – Entel Flegrea – Delfino Gazzella – Caravaggio – AS 2000 Cesport – Basilicata Lions Circolo Nautico Posillipo – Ischia – Acquachiara – Railway Nuoto– Prota Giurleo ). Alla ripresa delle attività sportive sarà presente alle ore 16 l’assessore allo sport Emanuela Ferrante. I lavori che si sono resi necessarila chiusura del 30 settembre hanno riguardato le opere di ripristino dell’intradosso della balconata interna mediante trattamento dei ferri di armatura e risanamento del calcestruzzo ammalorato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

